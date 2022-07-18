Boeing, gelecek 20 yıla ilişkin uçak talebi tahminlerini düşürdü

Boeing, gelecek 20 yıla ilişkin küresel ticari uçak talebi tahminlerini aşağı yönlü revize etti.



Gelecek 20 yılda 41 bin 170 yeni uçak talep edilmesini bekleyen Boeing, uçakların yüzde 75'ini tek koridorlu uçakların oluşturacağını vurguladı.



Boeing'in yeni tahmini Rusya pazarını kapsamıyor. Daha önce yayınlanan tahminlerde Rusya pazarının uçak talebinin 1540 olması bekleniyordu.



Sektör geneli için yolcu trafiği büyüme tahminini yüzde 4'ten yüzde 3,8'e indiren Boeing, kargo trafiği artış tahminini ise yüzde 4'ten yüzde 4,1'e çıkardı.



Filo büyüme tahminini yüzde 3,1'den 2,8'e düşüren Boeing, geniş gövdeli uçak teslimatlarının gelecek 20 yılda 7670'ten 7230'a gerileceğini öngördü.