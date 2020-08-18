Boeing, yeni bir işten çıkarma paketi hazırladı

ABD merkezli havacılık şirketi Boeing CEO'su Dave Calhoun, çalışanlara yönelik notunda, bu paketin şirket birimlerinin yanı sıra ticari uçak ve hizmet işletmelerindeki çalışanlara da sunulacağını belirtti.



Calhoun notta, "Maalesef, işten çıkarmalar yeni gerçekliğimize uyum sağlamak, likiditeyi korumak ve nihai büyümeye dönüş için kendimizi konumlandırmak için zor ama gerekli bir adım" dedi.



Calhoun ayrıca "Önümüzdeki üç yıl içinde piyasanın önemli ölçüde küçülmesini bekliyoruz" dedi.