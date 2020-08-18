Boeing, yeni bir işten çıkarma paketi hazırladı

Küresel hava ulaşımında corona virüs kaynaklı yavaşlamayla mücadele eden ABD merkezli havacılık şirketi Boeing , bu yıl ikinci kez çalışanlara ücret ve sosyal haklar içeren gönüllü bir işten çıkarma paketi sunacağını açıkladı.

Reuters 18.08.2020 - 09:56

Boeing, yeni bir işten çıkarma paketi hazırladı

İlişkili Haberler

TUI: 197 milyon kişi işsiz kalabilir

TUI: 197 milyon kişi işsiz kalabilir

Boeing 12 binden fazla kişiyi işten çıkarıyor

Boeing 12 binden fazla kişiyi işten çıkarıyor

“Boeing üretimi durdurmaya hazırlanıyor”

“Boeing üretimi durdurmaya hazırlanıyor”

ABD merkezli havacılık şirketi Boeing CEO'su Dave Calhoun, çalışanlara yönelik notunda, bu paketin şirket birimlerinin yanı sıra ticari uçak ve hizmet işletmelerindeki çalışanlara da sunulacağını belirtti.

Calhoun notta, "Maalesef, işten çıkarmalar yeni gerçekliğimize uyum sağlamak, likiditeyi korumak ve nihai büyümeye dönüş için kendimizi konumlandırmak için zor ama gerekli bir adım" dedi.

Calhoun ayrıca "Önümüzdeki üç yıl içinde piyasanın önemli ölçüde küçülmesini bekliyoruz" dedi.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...