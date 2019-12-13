Boeing'den 737 Max için kötü haber

Şirketin CEO'su Boeing Co'nun Washington'daki üst düzey yetkililerle bir araya gelmesinin ardından 737 MAX'i tekrar hizmete almak üzere Federal Havacılık İdaresi'nden bu yıl onay alamayacağını açıkladı.



Boeing CEO'su Dennis Muilenburg'un Federal Havacılık İdaresi Başkanı Steve Dickson ile bir araya gelmesinin ardından şirket tarafından yapılan açıklamada, "Max'i 2020'de güvenli bir şekilde hizmete geri döndürmek için çalışırken gereksinimlerini ve zaman çizelgelerini desteklemek için FAA ile birlikte çalışacağız" denildi.



BOEİNG CEO'SU HATA YAPTIK