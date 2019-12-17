Boeing'den 737 Max kararı

Boeing firması, daha önce sıkça kazalarla gündeme gelen 737 Max modelinin üretimine ocak ayında ara verileceğini açıkladı.

Açıklama, ABD Federal Havacılık Dairesi'nin 737 Max tipi uçakların 2020'den önce uçmasına izin vermemesinin ardından geldi.

ABD merkezli firmadan yapılan açıklamada, üretimin ocak ayı başından itibaren geçici olarak askıya alınacağı belirtildi.

Şu an için işçi çıkarılmasının beklenmediği belirtilirken, şirketten, üretimin durmasının tedarikçileri ve daha genel anlamda ekonomiyi etkileyeceği açıklaması geldi.



Etiyopya ve Endonezya'da meydana gelene kazalarda 346 kişi hayatını kaybetmiş ve mart ayında 737 Max tipi uçakların havalanması yasaklanmıştı. Yasağın, bugüne kadar şirkete maliyetinin 9 milyar dolar olduğu belirtiliyor.