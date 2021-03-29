Boğaziçi Beton, halka arz için başvuruda bulundu

Hazır beton üreticisi Boğaziçi Beton, şirket paylarının sermaye artışı ve ortak satışı yoluyla halka arzı kapsamında izahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurusunu gerçekleştirdi.



2003 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren Boğaziçi Beton, şirket paylarını halka arz etmek için 25 Mart 2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulundu. Şirket, aynı tarihte halka arz sonrasında payların Borsa İstanbul’da işlem görmesi için de başvuru yaptı.



Şirketin sermaye artışı ve ortak satışı yoluyla paylarının halka arz edilmesi planlanıyor. Halka arz sürecinin yönetimi Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından yapılacak.

Halka arz için izahname onayı başvurusu yapan Boğaziçi Beton, ana faaliyet konusu olan hazır beton üretimi ve satışı faaliyetlerinin yanı sıra agrega maden işletmeciliği ve inşaat malzemeleri ticareti faaliyetlerini de yürütüyor.



21 LOKASYONDA, 26 ADET HAZIR BETON SANTRALİ



Kurum hakkında bilgi veren Boğaziçi Beton Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Zengin, “Şirketimiz, 2003 yılında tek hazır beton santrali ile hazır beton üretimi ve satışı amacı ile kuruldu. İstanbul’da 8 sabit lokasyon ve 13 mobil lokasyon olmak üzere (yüksek hacimli hazır beton satışı yapılan projelerin içerisine kurulan hazır beton santralleri) toplam 21 lokasyonda, 26 adet hazır beton santrali ile hazır beton üretimi ve satışı yapıyoruz.

Ayrıca kendimize ait 26 adet hazır beton santraline ilave olarak faaliyetlerini yürütmek adına kiraladığımız 4 adet hazır beton santralimiz bulunuyor. Kiralanan santraller ile birlikte toplam 30 adet hazır beton santrali ile hizmet veriyoruz. Ayrıca kendimize ait 553 adet araç, iş makinası ve makine ekipmanlarımız bulunuyor” dedi.



Kurumun 2020 yılsonu itibariyle toplam hazır beton üretim kapasitesinin yaklaşık 6 milyon metreküp olduğunu anlatan Zengin, “Sektörün önde gelen hazır beton şirketlerinden biri olmamız yanında, yıllık yaklaşık 6.000.000 ton agrega üretim kapasitesine sahip iki taş kırma tesisi ile İstanbul’un en yüksek kapasiteli agrega maden ocaklarından birini işletiyoruz” şeklinde konuştu.



YAKLAŞIK 1285 PROJE



Konut, Residence, AVM, Otel, Kentsel Dönüşüm Projeleri, Metro, Yol, Kavşak, Tünel, Alt/Üst Geçit vb. Ulaşım Projeleri, Dere Islah Projeleri, Hastane, Eğitim Kurumları inşaa işlerinde faaliyet gösteren ve müşterilerine en modern üretim modelleriyle hizmet veren Boğaziçi Beton, bugüne kadar yaklaşık 1285 büyük projede yer aldı.



Abdurrahim Zengin, “Maslak 1453, Kuzey Marmara Otoyolu, Vadi İstanbul, Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Projesi, Mall of İstanbul, 5. Levent, Skyland vb. gibi hem yap-sat hem de özel/devlet taahhüdü kapsamında birçok mega projede hizmet verdik.

Boğaziçi Beton olarak hali hazırda Türkiye’nin ve Avrupa’nın en yüksek binası olma özelliğini taşıyan Merkez Bankası’nın hazır beton tedariki başta olmak üzere, İstanbul içerisinde yapılmakta olan birçok Metro, Alt Yapı, Yol, Kentsel Dönüşüm ve Tünel projelerinde hazır beton ve agrega teminini gerçekleştirmeye devam ediyoruz” dedi.