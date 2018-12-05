Pazarlama alanında kendini kanıtlamış ve sektörün önde gelen isimlerini bir araya getirecek olan Boğaziçi Marka Zirvesi bu yıl #şimdidahahızlı mottosuyla 8-9 Aralık tarihinde Boğaziçi Üniversitesi Garanti Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.



Nestlé ana sponsorluğunda ve P&G, Eczacıbaşı, Colgate-Palmolive, L’Oreal, GSK, Danone gibi alanlarında öncü markaların sponsorluğunda gerçekleşecek olan Boğaziçi Marka Zirvesi, sponsor markalardan üst düzey yöneticilerin katılımıyla gerçekleştirilecek marka oturumlarının yanı sıra; dijital çağın pazarlamaya etkisi, sanat ve pazarlamanın birlikteliği, tüketici davranışlarının analizi, dijital dünyada storytelling ve CMO perspektifinden geleceğin pazarlamacıları gibi sektörü öğrenmek isteyen öğrencilere ışık tutacak ve ilham verecek konular ile pazarlama ve marka iletişimi alanlarında kariyer yapmak isteyen öğrenciler için mükemmel bir deneyim fırsatı sunuyor.



Etkinlikte Facebook Türkiye Marka Direktörü Özge Gilan, Deeper Yönetici Ortağı İhsan Özçıtak, P&G Türkiye ve Kafkaslar Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, Google Türkiye Bireysel Pazarlama Sektör Yöneticisi Işıl İsmet Heves, FutureBright Kurucusu ve Yönetici Ortağı Akan Abdula, Google Türkiye Teknoloji Sektör Yöneticisi Hilmi Aydın, Ağaoğlu Şirketler Grubu Pazarlama Yöneticisi Ahmet Şenkaya, Saffron Brand Consultants Türkiye, Rusya ve Orta Asya Yönetici Direktörü Turgay Adıyaman gibi isimler dinamik ve renkli oturumlarla yer alırken; Kapital Medya Genel Yayın Yönetmeni Pelin Özkan moderatörlüğünde gerçekleşecek ve MediaMarkt Türkiye Pazarlama ve İletişim Direktörü Çağanur Atay Uçtu, Mondelez International Türkiye Yönetici Direktörü İhsan Karagöz, B/S/H Pazarlama Direktörü Hilal Merter ve Reckitt-Benckiser Pazarlama Direktörü Tarık Bayar’ı ağırlayacak olan CMO Society paneli de Boğaziçi Marka Zirvesi’ne heyecan katan oturumlardan biri olacak.



Etkinlik ile ilgili detaylı bilgi için http://markazirvesi.buik.net ‘i, biletler ve kayıt için https:// www.biletino.com/event/eventdetail/6174 linkini ziyaret edebilirsiniz.