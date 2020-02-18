Bomberdier tren birimini 8,2 milyar euro değerle satıyor

Fransa merkezli enerji ve taşımacılık şirketi Alstom, Kanada merkezli çok uluslu iş jetleri, toplu taşıma araçları ve hızlı tren tren setleri üreticisi Bombardier'in Avrupa'daki tren işlerini 8.2 milyar euro (Yaklaşık 54 milyar lira) karşılığında satın almayı kabul etti.



Uzun zamandır finansal sıkıntılar içinde olan Bombardier, değişik sektörlerde faaliyet gösteren bazı şirketlerini de daha önce Mitsubishi, Airbus and Textron gibi uluslararası şirketlere sattı.

BORÇLARIYLA BERABER ALACAK

Bombardier'den yapılan açıklamada 8.2 milyar euroluk fiyat etiketine şirketin borçlarının da dahil olduğu belirtildi. Buna göre Alston borçları düştükten sonra Kanadalı şirkete net olarak 4 milyar euro civarında bir ödeme yapacak.

Ödemenin büyük çoğunluğunun nakit olacağı, az miktarda Alstom hissesi verileceği ifade edildi.

ALSTOM HALİHAZIRDA TREN ÜRETİCİSİ



Bombardier'in havacılık bölümü Bombardier Aviation'ın merkezi Montreal'de, toplu taşıma bölümü Bombardier Transportation'un merkezi de Berlin'de bulunuyor.

Aslında Fransız merkezli olmasına karşın tüm dünyada hizmet veren küresel bir şirket olan Alstom da, TGV ve Eurostar gibi hızlı trenlerin de üreticisi.



AB ONAYI ŞART



Fransız ve Kanadalı şirketin anlaşmasının geçerli olabilmesi için Avrupa Birliği Rekabet Kurulu tarafından onaylanması gerekiyor.



Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire anlaşmayı görüşmek üzere AB'nin rekabet komiseri Margrethe Vestager ile Salı günü bir araya gelecek.

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire

Fransa, AB'nin geçen yılki Alstom-Siemens birleşme girişimini engelleme kararını eleştirdi ve potansiyel Alstom-Bombardier birleşmesini destekledi.



Le Maire, "Bu anlaşma Alstom'un gittikçe yoğunlaşan uluslararası rekabet ortamına karşı geleceğe hazırlanmasına izin verecek" dedi.

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