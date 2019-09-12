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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın organizasyon yapısında değişiklik yapıldı.

Devletin iç ve dış tüm borçlanma işlemlerini yürütmek üzere Borçlanma Genel Müdürlüğü kuruldu. Genel Müdürlüğe, Vakıfbank Yönetim Komitesi Üyesi olan Mustafa Turan atandı.



Mustafa Turan

MUSTAFA TURAN KİMDİR?



İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Mühendisliği bölümünden mezun olan Mustafa Turan, kariyerine 2003 yılında VakıfBank'ta Müfettiş Yardımcısı olarak adım attı. 2005-2008 yılları arasında müfettiş olarak görev yaptıktan sonra Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü'nde Müdür Yardımcısı ve Müdürlük görevlerini yerine getirdi.

Türk Bankaları arasında ilk orta vadeli tahvil ihraç programının oluşturulmasında ve sermaye benzeri tahvillerin ihracında aktif bir rol aldı.

Aynı zamanda Vakıfbank Kurumsal Yönetim Komitesi üyesidir.

BORÇLANMA İŞLEMLERİNE TEK ÇATI



Kredi derecelendirme kuruluşları ve yatırımcılarla ilişkileri de Borçlanma Genel Müdürlüğü yürütecek.



Amacın daha etkin bir yapı kurmak olduğu ve dünyadaki örneklere uygun bir yapılanmaya gidildiği belirtilirken, muhatabı piyasa ve yatırımcılar olan Borçlanma Genel Müdürlüğü’nün İstanbul'da faaliyet yürüteceği kaydedildi.

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