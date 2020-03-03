'Borcu yoktur' bildirimi sınırı 5 bin liraya yükseltildi

Kamu ödemelerinde 'borcu yoktur' bildirimi sınırı 2.000 TL'den 5.000 TL'ye çıkarıldı.

ntv.com.tr 03.03.2020 - 09:46

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Kamu idarelerinin hak sahiplerine yapacağı bazı ödemelerde, hak sahiplerinin ilgili kanunlar kapsamında borcunun olmadığına dair bildirim istenmesine ilişkin sınır 2.000 TL'den 5.000 TL'ye çıkarıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve tahsilat genel tebliğinin "amme alacağı ödenmeden yapılmayacak işlemler ve yapanların sorumlulukları" başlıklı maddesinde yapılan değişikliğe göre, kamu idarelerinden hak sahiplerine yapılacak 5.000 TL ve üzeri ödemelerde "amme alacağı ödenmeden" işlem yapılmayacak.

Bu sınır önceki uygulamada 2.000 TL olarak uygulanıyordu.

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