ABD merkezli, uluslararası bankacılık ve finansal hizmetler alanında faaliyet gösteren JP Morgan müşterilerine İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile ilgili bir not yolladı.
Notta, Johnson’ın erken seçim isteğinin ikinci kez reddedilmesi sonrasında “muhtemelen” istifa edeceği ileri sürüldü.
JP Morgan Birşeşik Krallık Ekonomi Başkanı Malcoml Barr’ın notunda ayrıca, Johnson önündeki alternatifler arasında kabul edilebilir bir ayrılık anlaşması sunmak ya da 31 Ekim tarihinde ülkenin Avrupa Birliği’nden ayrılması sözünden dönmesi olduğu belirtildi.