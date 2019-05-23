BIST 100 endeksi 84 bin seviyesinin altına inerek Mart ayındaki zirve rakamının yüzde 20 altından işlem görmeye başladı.
Böylece, BIST 100 Endeksi, 19 Mart'ta gelmiş olduğu zirveden yüzde 21 seviyesinde geri çekildi.
Endeks, böylece, bugün kapanışı bu seviyelerden yaparsa fiilen ayı piyasasına girmiş olacak.
AYI PİYASASI NEDİR?
İngilizce’de 'bearish market' olarak adlandırılan ayı piyasası fiyatların uzun süre daha düşüş trendinde olacağı beklentisi olduğu durumlar için kullanılır.
Bir finansal varlığın zirvesinden yüzde 20 gerilemesi, bu varlığın ayı piyasasına girmesi olarak kabul ediliyor. (Tersi boğa piyasası)
VIDEO: BORSAYA YATIRIM ZAMANI MI?