Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, sosyal medya hesabından Halkbank'taki görevine daha fazla zaman ayırmak için görevinden ayrıldığını duyurdu.



Karadağ, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"13.08.2018 Tarihi itibariyle Halkbank Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevine başladım. Bu görevime daha fazla zaman ayırmak için, Nisan 2016'dan itibaren yürüttüğüm Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden bugün itibariyle ayrıldım.

Görevim süresince ve yeni görevimde destek ve güvenleri için Sn Cumhurbaşkanımıza ve Sn Hazine ve Maliye Bakanımıza şükranlarımı arz ediyorum. İnşallah ülkemizin geleceği için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Tüm bu çetin süre boyunca desteklerini esirgemeyen Borsa İstanbul çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."