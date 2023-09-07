Borsa devre kesici nedir, ne demek? Devre kesici uygulaması nasıl olur?

Borsada devre kesicinin ne demek olduğu, Borsa İstanbul'da yatırım yapan yatırımcılar tarafından sorgulanmaya başladı. Hisselerde devre kesici uygulamasının ne demek olduğunu ve devre kesicinin nasıl çalıştığı merak ediliyor. Peki, borsa devre kesici nedir, ne demek? Devre kesici uygulaması nasıl olur?

Borsa devre kesici nedir, ne demek? Devre kesici uygulaması nasıl olur?

Borsada devre kesici terimi, borsada alım-satımı geçici olarak durduran bir acil durum önlemini ifade eder.

Devre kesiciler; panik satışını engellemeyi amaçladığı gibi, söz konusu panik alımlar olduğunda da tetiklenebilir. S&P 500 ve BIST 100 gibi geniş piyasa endeksleri yanı sıra hisse senetleri için de yaygın olarak kullanılır.

Devre kesiciler; dünya çapındaki borsalarda, fiyatlar önceden tanımlanmış seviyelere ulaştığında borsada alım-satımı otomatik olarak durdurarak çalışan geçici önlemlerdir.

Borsa devre kesici nedir, ne demek? Devre kesici uygulaması nasıl olur? - 1

BORSA İSTANBUL'DA DEVRE KESİCİ NASIL UYGULANIR?

İstanbul’daki en büyük 100 şirketin yer aldığı BIST100 endeksinin ilk eşik olarak belirlenen yüzde 5 ve daha fazla düşmesi halinde devre kesici uygulanır. İkinci eşikte ise yüzde 7 veya daha fazla düşmesi halinde uygulanır.

Borsada devre kesici uygulaması otomatik olarak devreye girer, manuel bir müdahale gerektirmez.

Otomatik Seans Durdurma Sistemi (Devre Kesiciler) kısaca; Sürekli İşlem Bölümü'nde fiyat değişiminin eşik değeri aşması durumunda işlemlerin geçici süre durdurulması ile emir toplama aşamasına alınması durumudur.

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