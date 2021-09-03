Borsa geçen ay kayıplarını telafi etti

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi yılın ilk yarısında gelişmekte olan diğer ülkelerin borsalarına göre olumsuz bir performans gösterdi.



Yıla bin 500 puanda başlayan endeks haziranın son işlem gününü bin 356 puandan tamamladı, 6 ayda yüzde 9'un üzerinde kayıp yaşadı.



Borsa, yatırımcısına temmuz ve ağustos aylarında ise sırasıyla yüzde 2,7 ve yüzde 5,7 getiri sağlayarak kayıplarını sildi.



Borsada yükselişin en önemli nedenleri arasında Türk Lirası'nda ay boyu yaşanan toparlanma etkiliydi.



Bunun yanında yabancı da ağustosta geri döndü.



Yurt dışı yerleşikler ay genelinde 500 milyon dolarlık hisse alımı yaptı.



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