BIST 100 endeksi, güne yüzde 2,30 artışla 2.103,56 puandan başladı. Dolar/TL'de yaşanan sert düşüşün ardından BIST 100 endeksinin açılış bölümünde pozitif fiyatlamalar görüldü.BIST 100 endeksi güne yüzde 2,3 artışla 2 bin 103 puandan başladı.İLGİLİ HABER: 10 maddede yeni finansal araçlar ve ekonomik tedbirler"YUKARI ADIM KURALI" BUGÜN DE UYGULANACAKBorsa İstanbul AŞ, BIST-50 endeksinde yer alan paylarda, dün uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugün de devam edeceğini duyurdu.Buna göre, açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecek.Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecek.