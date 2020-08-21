Borsa günü düşüşle tamamladı

Bankacılık endeksi yüzde 0,59 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,58 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,82 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 6,48 ile elektrik oldu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "müjde" açıklamasıyla üç gündür dünya borsalarından pozitif ayrışan BIST 100 endeksi, bugün enerji hisselerinde yoğunlaşan alımlarla 1.141,32 puana kadar yükseldi. Kapanışa yakın kar satışları ile kazançlarını geri veren borsa günü yüzde 1,50 azalışla 1.109,88 puandan tamamladı.



Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirirken, Erdoğan, "Fatih Sondaj Gemimiz 20 Temmuz 2020'de başladığı Tuna 1 Kuyusu sondajında 320 milyar metroküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda. Hedefimiz, 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır." ifadelerini kullandı.



PİYASALARDA GÜN SONU ÖZETİ



Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 16,92 puan azalarak 1.109,88 puandan kapandı.



BIST 100 endeksi, güne 11,69 puan ve yüzde 1,04 değer kazanarak 1.138,49 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.106,71, en yüksek 1.141,32 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,50 azalışla 1.109,88 puandan tamamladı.



Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,26, sanayi endeksi yüzde 2,14, hizmetler endeksi yüzde 1,59 ve teknoloji endeksi yüzde 1,54 değer kaybetti.



BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 19,74 puan ve yüzde 1,54 düşüşle 1.259,08 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 20'si prim yaptı, 78'i geriledi. Petkim, Tüpraş, Garanti Bankası, Akbank ve VakıfBank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.



ALTININ ONSU 1.942,36 DOLAR



Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.942,36 dolardan işlem görüyor.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,2106 lira, satışta 7,2395 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,2900 lira, satışta 7,3193 lira olarak belirlemişti.



Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1780, sterlin/dolar paritesi 1,3080, dolar/yen paritesi de 105,95 düzeyinde seyrediyor.



Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,98 azalışla 44,46 dolardan işlem görüyor.