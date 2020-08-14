Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, güne 6,74 puan ve yüzde 0,61 değer kaybıyla 1.093,52 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.077,32 puanı, en yüksek 1.096,18 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,49 düşüşle 1.083,83 puandan tamamladı.



Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,73, sanayi endeksi yüzde 0,89, hizmetler endeksi yüzde 1,52 ve teknoloji endeksi yüzde 1,16 değer kaybetti.



BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 19,56 puan ve yüzde 1,58 azalışla 1.220,17 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 23'ü prim yaptı, 72'si geriledi. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Tüpraş ve ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.



ALTININ ONSU 1.947,40 DOLAR



Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.947,40 dolardan işlem görüyor.



Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,50 artarak 462 bin 200 liradan tamamladı.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,3393 lira, satışta 7,3688 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,3095 lira, satışta 7,3388 lira olarak belirlemişti.



Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1828, sterlin/dolar paritesi 1,3101, dolar/yen paritesi de 106,45 düzeyinde seyrediyor.



Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,65 düşerek 45,06 dolardan işlem görüyor.