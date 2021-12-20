Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul, haftaya sert hareketlerle başladı. İki kez devre kesinin uygulandığı günde satıcılı görünüm ağırlık kazandı.

Gün sonunda Borsa İstanbul, 1.35 puan kayıpla 2.056,36 puandan kapandı.

İKİ KEZ DEVRE KESİCİ SİSTEM ÇALIŞTI



Günlük yüzde 7'yi aşan gerileme kaydeden borsada yine çifte devre kesici uygulandı.



BIST 100 endeksinde cuma günü yaşanan sert düşüşün ardından, endeks yeni haftanın ilk işlem gününe dalgalı seyirle girdi.



BIST 100 endeksi yeni haftaya yüzde 3,71 düşüşle 2 bin 7 puandan başladı. Ardından endeks yüzde 1'in üzerinde yükselişle artıya geçti. Endekste takip eden bölümde ise satışlar hızlandı ve saat 15:53:55 itibarıyla ilk Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi devreye girdi.



İşlemlerin 16:23'te başlamasının ardından satışların devam ettiği izlendi. Bunun üzerine endekste ikinci devre kesici 16:24:54 itibariyle devreye alındı.



Borsa İstanbul'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi cuma günü de iki kez tetiklenerek sürekli işlemlerin geçici olarak durdurulmasına neden olmuştu.



Borsa İstanbul'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi anlık olarak endekste yüzde 5 ve yüzde 7'lik değer kayıplarının oluşması ile tetiklenerek yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmesini en aza indirmek için kullanılıyor.

BIST 50'DE YUKARI ADIM KURALI



Öte yandan Borsa İstanbul yönetimi piyasalar açılmadan önce BIST 50 endeksindeki paylarda açığa satışa bugün için yukarı adım kuralı getirildiğini duyurmuştu.



Buna göre; açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecek.



Açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecek.

Uzmanlar, küresel pay piyasalarında Omicron endişeleri ve yükselen enflasyon karşısında para politikalarında sıkılaşma döngüsünün hızlanmasının risk algısını artırdığını belirterek, yurt içinde de satış baskısının devam ettiğini ifade etti.

Yatırımcıların yüksek oynaklık nedeniyle temkinli olması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, yarın yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da Gfk tüketici güven endeksi, ABD'de cari denge, Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin öne çıkacağını kaydetti.



Uzmanlar, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.200 seviyesinin direnç, 1.975 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.