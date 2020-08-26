Borsa günü yükselişle tamamladı

​BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,85 puan artarken, toplam işlem hacmi 17,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,47 ve holding endeksi yüzde 0,46 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,02 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,89 ile ulaştırma oldu.

Güne düşüşle başlayan ve 1.085,99 puan kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen alımlarla en yüksek 1.104,65 puana kadar yükseldi ve günü de yüzde 0,63 artışla 1.099,02 puandan kapattı.

Analistler, yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özetinin, yurt dışında da Jackson Hall toplantısında başta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell olmak üzere merkez bankası başkanlarının açıklamalarının takip edileceğini belirtti.

ABD-Çin ilk faz ticaret müzakereleri ve yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ile Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu söylen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.120 ve 1.150 seviyelerinin direnç, 1.070 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

PİYASALARDA GÜN SONU ÖZETİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 6,85 puan artışla 1.099,02 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 2,06 puan ve yüzde 0,19 değer kaybederek 1.090,10 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 1.085,99, en yüksek 1.104,65 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,63 artarak 1.099,02 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,97, sanayi endeksi yüzde 0,23, hizmetler endeksi yüzde 1,00 ve teknoloji endeksi yüzde 0,61 değer kazandı.BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 9,74 puan ve yüzde 0,79 yükselişle 1.246,03 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 61'i prim yaptı, 35'i geriledi. Şişecam, Petkim, Garanti Bankası, Güneş Sigorta ve Sasa Polyester en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

DÖVİZ VE ALTIN PİYASALARI

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.940,31 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,20 azalışla 453 bin liradan tamamladı.

TCMB, doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,3408 lira, satışta 7,3702 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,3623 lira, satışta 7,3918 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1815, sterlin/dolar paritesi 1,3185, dolar/yen paritesi de 106,12 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,30 azalışla 46,25 dolardan işlem görüyor.