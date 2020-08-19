Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 32,25 puan artarak 1.124,71 puandan kapandı.



BIST 100 endeksi, güne 6,94 puan ve yüzde 0,64 değer kazanarak 1.099,41 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.099,41, en yüksek 1.125,80 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,95 artışla 1.124,71 puandan tamamladı.



Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,43, sanayi endeksi yüzde 2,72, hizmetler endeksi yüzde 3,18 ve teknoloji endeksi yüzde 1,07 değer kazandı.



BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 42,19 puan ve yüzde 3,41 yükselişle 1.278,80 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 48'i prim yaptı, 50'si geriledi. Tüpraş, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Şişecam, Garanti Bankası ve ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.



ALTININ ONSU 1.968,08 DOLAR



Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.968,08 dolardan işlem görüyor.



Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,33 azalışla 471 bin 650 liradan tamamladı.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,3426 lira, satışta 7,3720 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,3628 lira, satışta 7,3923 lira olarak belirlemişti.



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 12,82'den, bileşik getirisi de yüzde 13,23'ten gerçekleşti.



Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1900, sterlin/dolar paritesi 1,3186, dolar/yen paritesi de 105,70 düzeyinde seyrediyor.



Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,02 artışla 45,50 dolardan işlem görüyor.