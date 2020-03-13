Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,10 değer kazancıyla 95.605,22 puandan tamamladı.



BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.965,73 puan artarken, toplam işlem hacmi 10,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,70 ve holding endeksi yüzde 4,29 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 8,21 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 2,69 ile ticaret oldu.



Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle dün küresel pay piyasalarda görülen sert satıcılı seyrin ardından, bugün, Avrupa borsalarında görülen alıcılı seyirle birlikte, BIST 100 endeksinde de pozitif bir seyir izlendiğini aktardı.



Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda açıklayacağı faiz kararının, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası faiz kararı, Japonya Merkez Bankası faiz kararı, Çin'de sanayi üretimi, Avro Bölgesinde enflasyon, ABD'de sanayi üretimi, Almanya'da ZEW endeksleri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500-95.000 seviyelerinin destek, 98.500-100.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

ALTININ ONSU 1.586,5 DOLAR SEVİYESİNDE



Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1170, sterlin/dolar paritesi 1,2610 ve dolar/yen paritesi 106,40 düzeyinde seyrediyor.



İstanbul serbest piyasada dolar 6,2650 liradan, euro 7,0030 liradan satılıyor.



Uluslararası piyasalarda altının onsu ise 1.586,5 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 8 yükselişle 34,65 dolardan işlem görüyor.



HİSSE FİYATLARINDAKİ AŞIRI OYNAKLIĞA TEDBİR

Borsa İstanbul tarafından üye kuruluşlara gönderilen duyuruya göre, Pay Piyasası ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) gün içindeki hareket aralığını belirleyen fiyat marjları düşürülürken, hisse senedi fiyatlarındaki ani dalgalanmalarda çalışan "devre kesici"ye ilişkin de ayarlamalara gidildi.



Düzenlemeyle Pay Piyasasında, içinde bulunduğu pazar ve gruba göre yüzde 20 ya da yüzde 15 olan gün içi fiyat marjı, tüm gruplarda yüzde 10'a düşürüldü. Mevcut uygulamada yüzde 10 ve yüzde 7,5 olan "devre kesici tetikleme oranı" ise tüm gruplarda yüzde 5'e indirildi.



Hisse senedinin içinde bulunduğu gruba göre 5, 15 ya da 25 dakika olan "devre kesici sonrası emir toplama süresi" ise tüm gruplarda 30 dakikaya çıkarıldı.



VİOP'ta fiyat marjları ise endeks vadeli işlem sözleşmelerinde yüzde 15'ten yüzde 10'a, pay vadeli işlem sözleşmelerinde yüzde 20'den 10'a düşürüldü.

İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR GEÇERLİ



Duyuruda, yeni düzenlemelerin 13 Mart'tan itibaren ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacağı ifade edildi.



Analistler, yeni düzenleme ile hisse senetlerinin gün içinde, bir önceki kapanışa göre en fazla yüzde 10 aşağı ya da yukarı yönlü hareket edebileceğine belirterek, tek emirle yüzde 5'lik bir hareket görülecek olması durumunda ise devre kesicinin çalışacağını ifade etti.



Devre kesici çalıştığında hisse senedinin anlık işleme 30 dakika boyunca durdurulacağını aktaran analistler, bu zaman diliminde yatırımcıların sisteme emir ileterek, 30 dakikanın dolmasının ardından emirlerin eşleştirilmesini bekleyeceklerini söyledi.



Analistler, yeni düzenlemelerle dünya borsalarıyla birlikte Borsa İstanbul'da etkili olan aşırı oynaklığın azaltılabileceğini ve panik ortamında bireysel yatırımcıların zararlarının sınırlanacağını dile getirdi.



"BORSADA KISA VADELİ YATIRIM YAPILMAMALI"