Borsa İstanbul, bilgi teknolojileri takımına ekip arkadaşları arıyor

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Borsa İstanbul, gelecek vizyonunu bilişim teknolojileriyle birleştiren, yeniliklere açık, yaşam boyu öğrenme anlayışını benimsemiş yeni çalışma arkadaşları arıyor.



Bu doğrultuda, Bilgi Teknolojileri Ana İş Grubu'na bağlı direktörlüklerinde çalışmak üzere "BT Uzman Yardımcısı" unvanında işe alımlar gerçekleştirilecek.



İşe alım sınavı için başvurular, 30 Haziran'a kadar "kariyer.borsaistanbul.com" üzerinden yapılabilecek.



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