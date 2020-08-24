Borsa İstanbul: Borsada oynanmaz, yatırım yapılır

Anadolu Ajansı 24.08.2020 - 16:13
Borsa İstanbul, katma değeri yüksek içeriklerle hazırladığı videolarla yatırımcıları doğru yatırımın esasları hakkında bilgilendirip onlara farkındalık kazandırmaya devam ediyor.
Borsa İstanbul tarafından bugün paylaşılan videoda,
#BorsadaOynanmaz Borsa'da yatırım yapılır.#Yatırım #Borsaİstanbul #Bist100 #Bist30 #YatırımaDeğer pic.twitter.com/t4Zntc9AKw— Borsa İstanbul (@borsaistanbul) August 24, 2020
"Borsada oynanmaz, borsada yatırım yapılır. Borsa bir oyun aracı değil, yatırımlarınızı güvenle büyüten istikrarlı bir kazanç yoludur" ifadelerine yer verildi.