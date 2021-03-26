Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne Korkmaz Ergun getirildi

Borsa İstanbul'un bugün yapılan genel kurulunda Hakan Atilla'nın istifası ile boşalan genel müdürlük görevine Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Korkmaz Enes Ergun seçildi. Ergun, mevcutta Borsa İstanbul'da kotasyondan sorumlu genel müdür yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Türkiye Varlık Fonu'nda yaşanan görev değişimi sonrasında Borsa İstanbul yönetim kurulunda Zafer Sönmez'in yerine de Arda Ermut getirildi.

Öte yandan Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı Prof. Dr. Erişah Arıcan'ın üstlendiği Borsa İstanbul'da, Ahmed Ali Al Hammadi yönetim kurulu üyeliğine, Işınsu Kestelli de bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçildi.



Borsa İstanbul'da diğer yönetim kurulu üyeleri Korkmaz Ergun, Prof. Dr. Fahrettin Altun ve Metin Kıratlı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri ise Yunus Arıncı, Prof. Dr. Cem Demiroğlu, Tevfik Eraslan oldu.

KORKMAZ ENES ERGUN KİMDİR?



Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünde 1997 yılında tamamlayan Ergun, aynı yıl Borsa İstanbul’da çalışma hayatına başladı. Yüksek lisansını ve doktorasını Marmara Üniversitesi İktisat Anabilim Dalında tamamladı. 24 yıllık Borsa ve Sermaye Piyasaları tecrübesine sahip olan Ergun, çok sayıda şirketin halka arzının değerlendirilmesi ile işlem gören şirketlerin incelenmesini ve piyasa faaliyetlerini yönetti. Ergun, halen Kotasyondan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir.