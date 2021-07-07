Borsa İstanbul Genel Müdürü: Yeni finansal ürün ve hizmetleri devreye alıyoruz

Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, son dönemde devreye alınan yeni finansal hizmetlere ve önümüzdeki dönem hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Sermaye piyasasının arz ve talep tarafında önemli bir büyüme potansiyeline sahip olduğunu kaydeden Ergun, bu potansiyelin daha etkin bir şekilde kanalize edilmesiyle, ülke ekonomisi açısından çok önemli mesafeler kat edeceklerine inandıklarını ifade etti.



Ergun, bunu sağlamak için, daha fazla şirketin çeşitli kaynak temini imkanına kavuştuğu, daha geniş ve sağlıklı bir yatırımcı tabanına ulaşıldığı, piyasa ihtiyaçlarına göre yeni finansal ürün ve hizmetlerin geliştirildiği, piyasaların büyümesine odaklı bir hedef öngördüklerini belirterek, "Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için Borsa İstanbul olarak elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz" dedi.



"ÜÇ YENİ ENDEKS HESAPLAMAYA BAŞLADIK"



Borsa olarak bugünden itibaren BIST Spot Altın Endeksi, BIST Altın Tahvil Endeksi ve BIST Altına Dayalı Kira Sertifikası Endeksi olmak üzere altına dayalı üç yeni endeks hesaplamaya başladıklarını aktaran Ergun, değerlendirmesine şöyle devam etti:



"Bu üç endekste, uluslararası piyasalarda gerçekleşen spot altın fiyatları ve döviz kurları eş anlı olarak kullanılacaktır. Endeksler, gün içerisinde 10 saniyede bir hesaplanacaktır. BIST Spot Altın Endeksi altın fiyatlarındaki değişimleri yansıtacak, fiziki altına yatırım yapan yatırım fonları, dayanak varlık veya karşılaştırma ölçütü olarak bu endeksi kullanabilecektir. Diğer iki endeks ise altın fiyatlarındaki değişimlerin yanı sıra, altına dayalı kira sertifikalarının kira getirilerini ve altın tahvillerinin faiz getirilerini de yansıtacaktır.

Böylece, Hazine tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikaları ve altın tahvillerine yatırım yapan fonların dayanak varlık veya karşılaştırma ölçütü olarak kullanabilecekleri endeks ihtiyacı karşılanmış olacaktır."



"İKİ YENİ ENDEKS İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"



Ergun, Borsa İstanbul’un hesaplamaya başladığı üç yeni endekse ilave olarak ayrıca katılım finansı standartlarına uygun faaliyet gösteren şirketlerden oluşacak katılım endeksini hayata geçireceklerini ifade ederek, bu endeksi karşılaştırma ölçütü olarak kullanacak ürünlerle katılım finansı alanında ürün çeşitliliğini artırmayı planladıklarını belirtti.



Yatırımcıların ilgi gösterdiği, tüm dünyada giderek önem kazanan, Borsa İstanbul olarak gündemlerinde olan sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğine dikkati çeken Ergun, bir yandan Sürdürülebilirlik Endeksi'ni geliştirirken, diğer taraftan bu alanda yeni ürün ve hizmetleri de devreye alacaklarını aktardı.



Ergun, ayrıca borsa endekslerini IOSCO (Uluslararası Menkul Kıymet Komisyonları Örgütü) prensiplerine uyumlu hale getirip, bu alandaki ESMA (Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi) kriterlerini sağlayacaklarını kaydetti.



"YENİ TÜREV ÜRÜNLERİ İŞLEME AÇMAYA DEVAM EDİYORUZ"



Türev ürünlerde hem işlem hacmi, hem de ürün çeşitliliğinde büyük bir aşama kaydettiklerini dile getiren Ergun, "İşleme açtığımız 13 pay ile bugün itibarıyla işleme açık pay vadeli işlem sayısı 51’e ulaşmış bulunuyor. Bu piyasamızdaki yatırımcı hesabı sayısı ise yüksek seviyelere ulaşmış durumda. Mevcut ürünlerimize ek olarak, farklı emtialar üzerine yeni vadeli işlem sözleşmeleri işleme açmak üzere çalışıyoruz" dedi.

Bu çerçevede platin ve paladyum vadeli işlem sözleşmelerinde çalışmaların sona yaklaştığını belirten Ergun, "Ayrıca, finansal kurumların ve kurumsal yatırımcıların faiz risklerini yönetmesi, spot piyasa ile vadeli piyasa arasındaki akışkanlığın artırılarak etkin fiyat oluşumunun sağlanması amacıyla, dayanak varlığı devlet iç borçlanma senetleri olan Devlet İç Borçlanma Senetleri Vadeli İşlem Sözleşmeleri yakında Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem görmeye başlayacaktır. Böylece yatırımcılara ve firmalarımıza hem yeni ürünlere yatırım yapma hem de risk yönetimi imkânı sağlamayı hedefliyoruz. Son olarak, türev piyasalarımızın gelişiminde etkin rol oynayan piyasa yapıcılık programında yaptığımız güncellemeler ile opsiyon pazarlarımızdaki likiditeyi de önümüzdeki dönemde artırmayı planlıyoruz" diye konuştu.



"ŞİRKETLERİN HALKA ARZA İLGİSİ DEVAM EDİYOR"



Ergun, şirketlerin Borsa İstanbul’a ilgisinin de artarak devam ettiğini ifade ederek, bu sene, 26 şirketin halka arzından yaklaşık 12 milyar TL kaynak sağlandığını belirtti.



Yıl sonuna kadar bu sayının daha da artmasını beklediklerini aktaran Ergun, "Geçen sene 8 adet halka arz ile 1,1 milyar TL kaynak sağlanmıştı" ifadelerini kullandı.



Ergun, değerlendirmesine şu şekilde devam etti:



"Ülkemizin büyümesinin dinamosu olan sanayi ve ticaret şirketlerini ziyaret ederek gerçekleştirdiğimiz görüşmelerimiz devam etmektedir. Şirketlerimizin faaliyet karlarını finansal gider olarak bankalarla paylaşması yerine, halka arz ve farklı sermaye piyasası araçlarından faydalanılarak, karlarının bir kısmını halkla paylaşmasını, kalan karları ile şirketlerin öz sermayelerini güçlendirmesini sağlamayı hedefliyoruz."



Girişim sermayesi imkanlarını geliştirdiklerini de belirten Ergun, erken aşama girişimlerin (startup) halka arza kadar giden yolculuklarında finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla gerekli altyapı çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti.



Ergun, kıymetli madenler piyasasında işlem yapma kolaylığı sağlamak amacıyla yeni emir tipleri ile işlem yapabilme imkanı getirdiklerini kaydetti.



Üyelerin işlemleri sırasında kullanacakları talimatları elektronik ortamda iletebilecekleri yeni bir sistemin de uygulamaya alındığını bildiren Ergun, kıymetli madenler piyasası bünyesinde kıymetli madenlerin gümrük mevzuatı çerçevesinde saklanması amacı ile kurulmuş olan antreponun da devreye alındığını hatırlattı.



"FİNANSAL OKURYAZARLIĞI ARTIRMA HEDEFİMİZ DOĞRULTUSUNDA ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ"



Ergun, yatırım kuruluşları ve servis sağlayıcılar dahil olmak üzere tüm paydaşların hızlı ve güvenli piyasa erişimini kolaylaştıracak şekilde borsa veri merkezinin genişletildiğini kaydederek, bu sayede Borsa İstanbul’un, tüm yatırımcılar tarafından kolaylıkla ulaşılabilen, farklı ihtiyaçlara göre alternatif erişim olanakları sunan ve uluslararası standartlarda hizmet veren bir borsa olduğunu vurguladı.



Tüm dünyayı etkileyen salgın sürecinde Borsa İstanbul olarak tüm hizmetleri kesintisiz sunmaya devam ettiklerini ifade eden Ergun, sektör olarak çok ciddi bir sınavdan geçtiklerini ve değişen koşullara hızlı bir şekilde ayak uydurmayı başarabildiklerini belirtti.



Ergun, yatırımcı sayısında ciddi bir yükseliş olduğunu belirterek, yatırımcıların finansal okuryazarlığını artırmayı ve bilinçli yatırımcı olmalarını sağlamayı hedeflediklerini, bu kapsamda tanıtım videoları, web tabanlı seminerler, TRT EBA’da finansal okuryazarlık yayınları ve aracı kurumların araştırma raporlarına maddi destek gibi çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getirdi.