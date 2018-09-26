Borsa İstanbul'dan yapılan yazılı açıklamada, bugün Borsa İstanbul'un BISTECH İşlem Sisteminde saat 10.04'te yaşanan operasyonel ve yazılımsal sorun nedeniyle piyasalarda işlemlerin saat 10.32'de durdurulduğu ve saat 14.00'da tekrar başlatıldığı anımsatıldı.



Sorunun BISTECH platformu içindeki bazı verilerin temsilci ekranı ve veri yayın kuruluşlarına aktarımında yaşandığı bildirilen açıklamada, herhangi bir siber saldırının söz konusu olmadığı ifade edildi.



Açıklamada, "Sistem yönetiminde en önemli konu, risk yönetimi süreçleri ve her yeni teknik sorunun yeni bir tedbir protokolü ile sonuçlanması gerektiği pratiğidir. Böylelikle bugün yaşanılan problem kurumsal hafızada risk yönetim süreç ve protokollerinde yerini almıştır. Küresel Borsacılık faaliyetlerinde sistem sürekliliği ‘uptime’ kavramı ile ifade edilmekte olup borsamız bu ligde üst sıralarda yer almaktadır. Bugün yaşanılan benzer problemlerin küresel Borsalarda zaman zaman oluşabildiği değerlendirildiğinde ileriye dönük olarak gereken tedbirlerin alınmaya devam edileceği kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

