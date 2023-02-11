Borsa ne zaman açılacak, kaç gün kapalı olacak? Sorusunun yanıtı, borsa hisselerinde yatırımı olan kişilerin gündeminde yer alıyor. Deprem felaketi ve volatilite artışı nedeniyle borsa 14 Şubat akşamına kadar kapatılmıştı. Peki, Borsa İstanbul ne zaman, saat kaçta açılacak? Devre kesici neden uygulanır?

BORSA İSTANBUL NE ZAMAN AÇILACAK?



Borsa İstanbul'dan yapılan son açıklamada "Borsamız Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası pay ve pay endeksi türev pazarlarında işlemlerin durdurulmasına karar verilmiştir." denildi.



Buna göre; Borsa 14 Şubat akşamına kadar 4 gün kapalı olacak ve 15 Şubat'ta saat 09.40'ta yeniden işlem görmeye başlayacak.



BORSADA İŞLEMLER DURDURULDU



Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23,24 puan ve yüzde 0,52 değer kaybederek 4.482,11 puana indi. Kayıplarını artıran endekste düşüş yüzde 5'i bulunca saat 10.12'de devre kesici uygulandı.



İşlemlerin 10.42'de başlaması sonrasında düşüş bu kez yüzde 7'yi aşıp endeks 4 bin 186 puana gerileyince devre kesici ikinci kez devreye girdi.



Daha sonra yapılan açıklamayla işlemlerin durdurulduğu belirtildi. Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada "Borsamız Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası pay ve pay endeksi türev pazarlarında işlemlerin durdurulmasına karar verilmiştir." denildi.

DEVRE KESİCİ NEDEN UYGULANIR?



Borsa İstanbul'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi, anlık olarak endekste yüzde 5 ve yüzde 7'lik değer kayıplarının oluşması ile tetiklenerek yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmesini en aza indirmek için kullanılıyor.​​​



Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle dün düşük işlem hacminin gerçekleştiği Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi günü yüzde 8,62 değer kaybıyla 4.505,34 puandan tamamlamıştı.