Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda yeni sözleşme

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) bugün itibarıyla fiziki teslimatlı dolar/TL vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri işleme açıldı.

Borsa İstanbul AŞ tarafından yapılan açıklamada, VİOP'ta 22 Ekim 2021'den başlayarak fiziki teslimatlı dolar/TL vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin işleme açıldığı bildirildi.

ŞİRKETLER KUR RİSKİNİ YÖNETEBİLECEK

Mevcut nakdi uzlaşmalı döviz sözleşmelerine ek olarak vade sonunda bu sözleşmelerin fiziki teslimatlı olarak işleme açıldığı kaydedilen açıklamada, "Başta reel sektör ve dış ticaret şirketleri olmak üzere, faaliyetleri gereği bilançosunda yabancı para pozisyonu taşıyan şirketlerin kur risklerini daha rekabetçi, güvenli ve şeffaf bir platformda yönetmelerine imkan sağlanacak" denildi.



Açıklamada, gerçek kişilerin emir iletemeyeceği bu sözleşmelerin, aralarında kredi limiti olmayan veya finansal stres zamanlarında limit sorunu yaşayan finansal kuruluşların birbirleriyle merkezi karşı taraf güvencesi altında işlem yapmalarının temin edildiği ifade edildi.



Bu sözleşmelerin, standart vadelerin yanı sıra sağlanacak esnek vade açma olanağı ile şirketlerin döviz pozisyonlarını aynen bankalarla yaptıkları forward ve opsiyon sözleşmelerinde olduğu gibi vade uyuşmazlığı olmadan koruma altına almasına imkan sağlayacağına değinilerek, bu sayede şirketler sadece aktif olarak çalıştıkları ve kredi limitine sahip oldukları bankalardan değil, Borsa İstanbul’a erişimi olan tüm paydaşlardan fiyat alarak daha rekabetçi fiyatlara erişebilecekleri belirtildi.

