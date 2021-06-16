Borsa İstanbul'da gong Boğaziçi Beton için çaldı

Boğaziçi Beton’un Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde yürütülen halka arz sürecinin tamamlanmasının ardından Borsa İstanbul’da gong töreni gerçekleşti. Kurum, 3 Haziran 2021 tarihinde Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da, BOBET.E kodu ile işlem görmeye başlamıştı.

Geçtiğimiz günlerde talep toplama dönemini başarıyla tamamlayan Boğaziçi Beton’un, “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle gerçekleştirilen halka arzında 114 milyon TL nominal değerli payların satışı yapılmış, halka arz büyüklüğü 399 milyon TL olarak gerçekleşmişti.

Boğaziçi Beton'un, halka arzı 42 bin 380 gerçek ve tüzel kişinin katılımıyla gerçekleşmişti. Halka arz edilen payların yüzde 60’ı yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 30’u yurt içi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 10’u ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara dağıtılmıştı.

Bugün düzenlenen gong yöreni; Borsa İstanbul, Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Boğaziçi Beton yetkililerinin katılımıyla gerçekleşti.

“BÜYÜK BİR TİTİZLİKLE GERÇEKLEŞTİRDİK"

Törende konuşma yapan Boğaziçi Beton Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Zengin, uzun yıllardır inşaat sektöründe yer aldıklarını belirterek, "Üretim ve satış faaliyetlerimizi İstanbul’da 21 farklı lokasyonda, 30 hazır beton tesisi ile sürdürüyoruz. Ana faaliyet konumuz olan hazır beton üretimi ve satışı ile birlikte, betonun hem kalitesini hem maliyetini etkileyen agregayı da kendi bünyemizde üretiyoruz" dedi.



