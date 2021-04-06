Borsa İstanbul'da gong Matriks için çaldı

Bankacılık ve finans alanında faaliyet gösteren kişi, kurum ve kuruluşların, piyasalara ilişkin veri, haber, analiz, emir iletimi ve portföy izleme ihtiyaçlarına yönelik çözümler ile söz konusu firmaların alt yapı ihtiyaçlarına ilişkin yazılımlar üreten Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri AŞ, Garanti BBVA Yatırım ile gerçekleştirdiği halka arz sürecini tamamladı.



Finansal teknoloji alanında halka arzı gerçekleşen ilk firma olan Matriks, Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreni sonrasında MTRKS koduyla işlem görmeye başladı.



Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayan ve halka arz sürecinde 689 bin 426 talep ile ilgi gören Matriks, yatırımcıdan 8,8 kat talep aldı.



Matriks hisselerinin ilk işlem günü için düzenlenen gong törenine Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Matriks Yönetim Kurulu Başkanı Reha Gülerman, Matriks Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erol Akkurt, Matriks Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Cem Tutar, Matriks Yönetim Kurulu Üyesi Berkant Erol, Matriks Yönetim Kurulu Danışmanı İsmail Hakkı Güneş katıldı.



Borsa İstanbul Genel Müdürü Dr. Korkmaz Enes Ergun, törendeki konuşmasında Borsa İstanbul bünyesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.



Finansal teknoloji alanında dünyada son zamanlarda çok hızlı değişimler yaşandığına işaret eden Ergun, şunları kaydetti:



"Küresel rekabetteki yerimizi alabilmek ve gücümüzü koruyabilmek için biz de altyapı sistemimizi Bistech ile yeniledik. Tüm piyasalarımızı ve takas sistemimizi uçtan uca tek bir sistem üzerine topladık. Böylece birçok farklı ürün sorunsuz şekilde tek bir sistemde işlem görebilir hale geldi. Gururla söyleyebilirim ki bu sayede dünyanın en likit borsalarından biri olduk. Bu bize artan hız, artan işlem hacmi ve artan veri kapasitesi olarak geri döndü."



Verinin işlendiğinde anlam kazanan bir ürün olduğunu vurgulayan Ergün, "Bu anlamda veriyi işleyen Matriks gibi kurumlar, finansal sektörümüzün her zaman en önemli aktörlerinden biri olmaya devam edecek.

Matriks'in önemini gören yaklaşık 690 bin yatırımcı, halka arzdan pay aldı. Başarılı halka arzdan dolayı tüm taraflara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



"HALKA AÇILMAK BİZİM İÇİN 18 YILLIK BİR HAYAL"



Matriks Genel Müdür Yardımcısı Cem Tutar da başarılı bir halka arz süreci geçirdiklerini ve yoğun bir taleple karşılaştıklarını söyledi.



Yola çıktıkları ilk andan itibaren kendilerini sermaye piyasalarına tedarikçi olmak yerine bir iş ortağı, bir paydaş olarak konumlandırdıklarına işaret eden Tutar, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Halka açılmak bizim için 18 yıllık bir hayal, dolayısıyla şirket kurulduğundan beri bir anlamda buna hazırlanıyorduk. Fiili hazırlığımızı ise son bir kaç ayda yaptık.

Yatırımcı ilgisinde bizim de çok mutlu olduğumuz bir rakama ulaştık, 689 bin 426 talep aldık, bizim için çok değerli. Halka arz miktarımız 8,8 kat talep aldı. Bu hem heyecan verici hem de sorumlulukları ve hedeflere bağlılıkları daha çok artırıyor."



Tutar, Matriks olarak, yeni dönemde halka arz ile birlikte kurumsal kimliklerini daha da güçlendirerek, sektördeki öncülüklerini devam ettirmek için her zamankinden daha üstün bir gayretle, daha çok çalışacaklarını belirterek, halka arzın hayırlı olması temennisinde bulundu.