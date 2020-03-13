Borsa İstanbul'da gün ortası (BIST 100 endeksinde son durum)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,80 artışla 95.329,49 puan oldu.



Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.689,99 puan değer kazandı. Dün 93.639,50 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 18,00 puan ve yüzde 0,02 artarak 93.657,70 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 91.644,28 ve en yüksek 96.409,33 puanı gördü.



Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 3,5, sanayi endeksi yüzde 1, teknoloji endeksi yüzde 2,1 ve hizmetler endeksi yüzde 0,9 değer kazandı.



Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 240'ı yükseldi, 162'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Kardemir oldu.



ALTININ ONSU 1.586,5 DOLAR SEVİYESİNDE



Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1170, sterlin/dolar paritesi 1,2610 ve dolar/yen paritesi 106,40 düzeyinde seyrediyor.



İstanbul serbest piyasada dolar 6,2650 liradan, euro 7,0030 liradan satılıyor.



Uluslararası piyasalarda altının onsu ise 1.586,5 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 8 yükselişle 34,65 dolardan işlem görüyor.



HİSSE FİYATLARINDAKİ AŞIRI OYNAKLIĞA TEDBİR

Borsa İstanbul tarafından üye kuruluşlara gönderilen duyuruya göre, Pay Piyasası ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) gün içindeki hareket aralığını belirleyen fiyat marjları düşürülürken, hisse senedi fiyatlarındaki ani dalgalanmalarda çalışan "devre kesici"ye ilişkin de ayarlamalara gidildi.



Düzenlemeyle Pay Piyasasında, içinde bulunduğu pazar ve gruba göre yüzde 20 ya da yüzde 15 olan gün içi fiyat marjı, tüm gruplarda yüzde 10'a düşürüldü. Mevcut uygulamada yüzde 10 ve yüzde 7,5 olan "devre kesici tetikleme oranı" ise tüm gruplarda yüzde 5'e indirildi.



Hisse senedinin içinde bulunduğu gruba göre 5, 15 ya da 25 dakika olan "devre kesici sonrası emir toplama süresi" ise tüm gruplarda 30 dakikaya çıkarıldı.



VİOP'ta fiyat marjları ise endeks vadeli işlem sözleşmelerinde yüzde 15'ten yüzde 10'a, pay vadeli işlem sözleşmelerinde yüzde 20'den 10'a düşürüldü.

İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR GEÇERLİ



Duyuruda, yeni düzenlemelerin 13 Mart'tan itibaren ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacağı ifade edildi.



Analistler, yeni düzenleme ile hisse senetlerinin gün içinde, bir önceki kapanışa göre en fazla yüzde 10 aşağı ya da yukarı yönlü hareket edebileceğine belirterek, tek emirle yüzde 5'lik bir hareket görülecek olması durumunda ise devre kesicinin çalışacağını ifade etti.



Devre kesici çalıştığında hisse senedinin anlık işleme 30 dakika boyunca durdurulacağını aktaran analistler, bu zaman diliminde yatırımcıların sisteme emir ileterek, 30 dakikanın dolmasının ardından emirlerin eşleştirilmesini bekleyeceklerini söyledi.



Analistler, yeni düzenlemelerle dünya borsalarıyla birlikte Borsa İstanbul'da etkili olan aşırı oynaklığın azaltılabileceğini ve panik ortamında bireysel yatırımcıların zararlarının sınırlanacağını dile getirdi.



"BORSADA KISA VADELİ YATIRIM YAPILMAMALI"