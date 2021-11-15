Borsa İstanbul'da ralli sürüyor

Ekim ayından bu yana alıcılı seyreden banka hisseleri, bugün Garanti BBVA'nın ana hissedarı Banco Bilbao Vizcaya Argentaria'nın (BBVA) açıklaması sonrası tarihi yükselişlerinden birini kaydetti.

BBVA'nın, Garanti BBVA hisseleri için gönüllü pay alım teklifinde bulunmaya karar verdiğini ve alım fiyatının, gerekli izinlerin alınması durumunda hisse başı 12,20 lira olacağını açıklamasıyla banka hisselerinin büyük çoğunluğu bugün yüzde 10'a yakın değer kazancıyla tavan fiyattan işlem görüyor.



Piyasalar açılmadan duyurulan gönüllü alım teklifi kararıyla Garanti BBVA hisseleri açılışta tavan olurken, güçlü alımlar diğer banka hisselerinde de etkisini gösterdi ve bankacılık endeksi yüzde 9,7 artış ile 19 Eylül 2013'ten bu yana en iyi günlük performansını kaydetti.



Bankacılık endeksi bu tarihi yükselişine paralel 1.615 puan ile Ocak 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, BIST 100 endeksini de tarihinde ilk kez 1.700 puanın üzerine taşıdı.



Bugünkü yükselişle birlikte banka hisselerinin ortalama getirisi yıllık bazda pozitif tarafa geçerken, banka hisselerinin son dönemdeki performansı göz dolduruyor.



Buna göre, borsada ekimin ilk haftasında başlayan ve halen devam eden rallide BIST 100 endeksi yaklaşık yüzde 24 getiri sağlarken, banka hisselerinin ortalama getirisi yüzde 34 oldu.



Buna karşın 1.615 puan civarında bulunan dolar bazlı bankacılık endeksinin 2013'deki zirvesinden (2.003 puan) yaklaşık yüzde 20 iskontolu olması dikkati çekiyor.



Analistler, genel anlamda Borsa İstanbul'daki ucuzluğun banka hisselerinde daha net görüldüğünü kaydederek, bankacılık endeksinin hala tarihi zirvesinden uzakta olduğunu, dolar bazında ise cari fiyatlarla 161 seviyelerindeki bankacılık endeksinin zirvesinin 1.200 puanda bulunduğunu hatırlattı.