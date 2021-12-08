Borsa İstanbul'da yeni tarihi zirve: 2 bin puanın üzerini gördü

BIST 100 endeksinde son dönemde yaşanan yukarı ivmeyle bir eşik daha aşıldı. Endeks 2 bin puanın üzerini gördü.

Haberler - Anadolu Ajansı 08.12.2021 - 10:17

Borsa İstanbul'da yeni tarihi zirve: 2 bin puanın üzerini gördü

İlişkili Haberler

Dolar kuru bugün ne kadar? (8 Aralık 2021 dolar - euro fiyatları)

Dolar kuru bugün ne kadar? (8 Aralık 2021 dolar - euro fiyatları)

Çeyrek altın fiyatları bugün kaç TL? 8 Aralık 2021 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün kaç TL? 8 Aralık 2021 güncel altın kuru fiyatları

İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,45 artışla 1.997,15 puandan başladı.

Açılışın ardından BIST 100 endeksi 2 bin puanı gördü ve yeni tarihi zirvesine yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,58 ve holding endeksi yüzde 1,44 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,47 ile orman, kağıt, basım, tek kaybettiren yüzde 0,61 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Uzmanlar, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin endişelerin azalmasıyla küresel bazda risk iştahının arttığını söyledi.

Bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ve ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini kaydeden uzmanlar, Covid-19 salgınına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade etti.

Uzmanlar, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.000 ve 2.040 seviyelerinin direnç, 1.920 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

EKONOMİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...