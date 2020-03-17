Borsa İstanbul'dan devre kesici kararı

Borsa İstanbul'da yüzde 5'lik devre kesici uygulaması yukarı yönlü olarak kaldırıldı. Aşağı yönlü olarak ise yüzde 5 olarak uygulanmaya devam edecek.

Anadolu Ajansı 17.03.2020 - 10:09

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Borsa İstanbul, pay piyasasında sürekli işlem yöntemiyle işlem görmekte olan sıralarda, yukarı yönlü yüzde 5 olarak uygulanmakta olan devre kesici tetikleme oranını kaldırdı.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, pay piyasasında sürekli işlem yöntemiyle işlem görmekte olan sıralarda 13 Mart'tan itibaren aşağı ve yukarı yönlü yüzde 5 olarak uygulanmakta olan devre kesici tetikleme oranının ikinci bir duyuruya kadar yukarı yönlü olarak kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, ilgili sıralarda yüzde 5 devre kesici tetikleme oranının aşağı yönlü olarak uygulanmaya devam edileceği kaydedildi.

BIST 100 Endeksi dün yüzde 8 düşüşle 88 binin altına geriledi, endeks böylece Mayıs 2019'dan beri en düşük kapanışını yaptı.

Borsa bugün ise, 87 bin puanın üzerinde işlem görüyor.

Devre Kesici Uygulaması (Otomatik Seans Durdurma Sistemi) nedir?

Devre Kesici Uygulaması (Otomatik Seans Durdurma Sistemi) kısaca; Sürekli İşlem Bölümü'nde fiyat değişiminin eşik değeri aşması durumunda işlemlerin geçici süre durdurulması ile emir toplama aşamasına alınması durumudur.

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