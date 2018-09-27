Borsa İstanbul'un Himmet Karadağ’dan boşalan yönetim kurulu başkanlığına, şirketin bugün gerçekleştirilen genel kurulunda Borsa İstanbul AŞ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Erişah Arıcan seçildi.

PROF. DR. ERİŞAH ARICAN KİMDİR?



Yeni Başkan Prof. Dr. Erişah Arıcan

Prof. Dr. Erişah Arıcan, akademik kariyerine 1988 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İktisat-Maliye Kürsüsünde araştırma görevlisi olarak başladı. 1990'da M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü'ne geçen Arıcan, 1991'de "Merkez Bankası ve Parasal Büyüklüklerin Denetimi” konulu doktora tezi ile doktor unvanını aldı.



Prof. Dr. Arıcan, 1999 yılında İktisat Politikası Bilim Dalında Doçent, 2005 yılında M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Bankacılık Bölümünde Profesör unvanını aldı.

1998-2006 yılları arasında M.Ü Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Arıcan, 2006-2015 yılları arasında ise M. Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Müdürlüğü görevini yaptı.



2015 Ağustos ayında M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Müdürlüğü görevine atanmış ve halen bu görevi sürdürüyor. Prof. Dr. Arıcan, 2002 yılından günümüze M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, Bankacılık Bölüm Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeliğiyle beraber 2015 Eylül ayından itibaren M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık Anabilim Dalı Başkanlığı ve Yönetim Kuruluğu üyeliği görevini sürdürüyor.



Prof. Dr. Arıcan’ın, Türkiye Ekonomisi, Ekonomik Sistemler, Para- Banka, Merkez Bankacılığı ve Uygulamaları, Finansal Piyasalar ve Kurumlar üzerine bir çok akademik çalışmaları ve kitapları bulunuyor. 1 Nisan 2016 tarihinde Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Prof. Dr. Erişah Arıcan, 12 Eylül'de de Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliğine atandı.