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Borsa pazartesi ve salı açık mı/kapalı mı? Borsa İstanbul ne zaman tatile girecek?

Borsa pazartesi ve salı açık mı sorusunun yanıtı, Ramazan Bayramı tatili öncesinde yatırımcıların gündeminde yer almaya başladı. Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte 8 Nisan Pazartesi ve 9 Nisan Salı günü borsanın açık olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Borsa pazartesi ve salı açık mı/kapalı mı? Borsa ne zaman tatile girecek?

Borsa pazartesi ve salı açık mı/kapalı mı? Borsa İstanbul ne zaman tatile girecek?

tatilinin bu yıl 9 güne çıkarılmasıyla birlikte, borsa çalışma saatleri araştırılmaya başladı. İstanbul'da hisse senedi alıp satan yatırımcılar, 8-9 Nisan tarihlerinde borsanın açık olup olmadığını sorguluyor. Peki, Borsa pazartesi ve salı açık mı/kapalı mı? Borsa ne zaman tatile girecek?

BORSA PAZARTESİ VE SALI AÇIK MI?

Borsa İstanbul çalışma saatleri, Ramazan Bayramı öncesinde belli oldu.

Buna göre; Borsa, bayramda özel bankalar ile aynı çalışma saatlerinde yer alacak. Borsa İstanbul, 8 Nisan Pazartesi günü tam gün, 9 Nisan Salı günü ise saat 13.00'a kadar işlem görecek.

Borsa pazartesi ve salı açık mı/kapalı mı? Borsa İstanbul ne zaman tatile girecek? - 1

2024 BORSA TATİL TAKVİMİ

1 Ocak 2024, Pazartesi Yeni Yıl Tatili - Kapalı

9 Nisan 2024, Salı Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün ) - Saat 13:00'e kadar

10-11-12 Nisan 2024, Çarşamba-Perşembe-Cuma Ramazan Bayramı - Kapalı

23 Nisan 2024, Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Kapalı

1 Mayıs 2024, Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü - Kapalı

19 Mayıs 2024, Pazar Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı - Kapalı

15 Haziran 2024, Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) - Kapalı

16-17-18-19 Haziran 2024, Pazar-Pazartesi-Salı-Çarşamba Kurban Bayramı - Kapalı

15 Temmuz 2024, Pazartesi Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Kapalı

30 Ağustos 2024, Cuma Zafer Bayramı - Kapalı

28 Ekim 2024, Pazartesi Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) - Saat 13:00'e kadar

29 Ekim 2024, Salı Cumhuriyet Bayramı - Kapalı

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