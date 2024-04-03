Borsa pazartesi ve salı açık mı/kapalı mı? Borsa İstanbul ne zaman tatile girecek?

Ramazan Bayramı tatilinin bu yıl 9 güne çıkarılmasıyla birlikte, borsa çalışma saatleri araştırılmaya başladı. Borsa İstanbul'da hisse senedi alıp satan yatırımcılar, 8-9 Nisan tarihlerinde borsanın açık olup olmadığını sorguluyor. Peki, Borsa pazartesi ve salı açık mı/kapalı mı? Borsa ne zaman tatile girecek?



BORSA PAZARTESİ VE SALI AÇIK MI?



Borsa İstanbul çalışma saatleri, Ramazan Bayramı öncesinde belli oldu.



Buna göre; Borsa, bayramda özel bankalar ile aynı çalışma saatlerinde yer alacak. Borsa İstanbul, 8 Nisan Pazartesi günü tam gün, 9 Nisan Salı günü ise saat 13.00'a kadar işlem görecek.



2024 BORSA TATİL TAKVİMİ



1 Ocak 2024, Pazartesi Yeni Yıl Tatili - Kapalı



9 Nisan 2024, Salı Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) - Saat 13:00'e kadar



10-11-12 Nisan 2024, Çarşamba-Perşembe-Cuma Ramazan Bayramı - Kapalı



23 Nisan 2024, Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Kapalı



1 Mayıs 2024, Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü - Kapalı



19 Mayıs 2024, Pazar Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı - Kapalı



15 Haziran 2024, Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) - Kapalı



16-17-18-19 Haziran 2024, Pazar-Pazartesi-Salı-Çarşamba Kurban Bayramı - Kapalı



15 Temmuz 2024, Pazartesi Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Kapalı



30 Ağustos 2024, Cuma Zafer Bayramı - Kapalı



28 Ekim 2024, Pazartesi Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) - Saat 13:00'e kadar



29 Ekim 2024, Salı Cumhuriyet Bayramı - Kapalı