Borsada devre kesici nedir, ne demek? Borsada devre kesilirse ne olur?

Borsada devre kesici, piyasalarda aşırı dalgalanmalara karşı alınan geçici bir önlemdir. Ani fiyat değişimlerinin önüne geçmek ve yatırımcıları korumak amacıyla devreye giren bu mekanizma, belirlenen fiyat seviyelerine ulaşıldığında alım-satımı otomatik olarak durdurur.



Devre kesiciler, yalnızca panik satışlarını sınırlamak için değil, aynı zamanda aşırı alım durumlarında da devreye girebilir. S&P 500 ve BIST 100 gibi büyük endekslerin yanı sıra, bireysel hisse senetleri için de uygulanabilen bu sistem, piyasanın daha sağlıklı işlemesine yardımcı olur.

Küresel borsalarda yaygın olarak kullanılan devre kesiciler, yatırımcıların daha bilinçli kararlar alabilmesi için bir mola niteliği taşır.