Borsada devre kesici nedir, ne demek? Borsada devre kesilirse ne olur?
Borsada devre kesicinin ne demek olduğu, BİST 100 yatırımcıları tarafından merak edilen ve araştırılan konular arasında yer alıyor. Borsada devre kesmek, piyasalarda panik satışını engelleme amacıyla alım-satım işlemlerinin geçici olarak durdurulması anlamını taşıyor. Peki, borsada devre kesici nedir, ne demek? Borsada devre kesilirse ne olur?
Borsada devre kesici, piyasalarda aşırı dalgalanmalara karşı alınan geçici bir önlemdir. Ani fiyat değişimlerinin önüne geçmek ve yatırımcıları korumak amacıyla devreye giren bu mekanizma, belirlenen fiyat seviyelerine ulaşıldığında alım-satımı otomatik olarak durdurur.
Devre kesiciler, yalnızca panik satışlarını sınırlamak için değil, aynı zamanda aşırı alım durumlarında da devreye girebilir. S&P 500 ve BIST 100 gibi büyük endekslerin yanı sıra, bireysel hisse senetleri için de uygulanabilen bu sistem, piyasanın daha sağlıklı işlemesine yardımcı olur.
Küresel borsalarda yaygın olarak kullanılan devre kesiciler, yatırımcıların daha bilinçli kararlar alabilmesi için bir mola niteliği taşır.
BORSA İSTANBUL'DA DEVRE KESİCİ NASIL UYGULANIR?
Borsa İstanbul’daki en büyük 100 şirketin yer aldığı BIST100 endeksinin ilk eşik olarak belirlenen yüzde 5 ve daha fazla düşmesi halinde devre kesici uygulanır. İkinci eşikte ise yüzde 7 veya daha fazla düşmesi halinde uygulanır.
Borsada devre kesici uygulaması otomatik olarak devreye girer, manuel bir müdahale gerektirmez.
Otomatik Seans Durdurma Sistemi (Devre Kesiciler) kısaca; Sürekli İşlem Bölümü'nde fiyat değişiminin eşik değeri aşması durumunda işlemlerin geçici süre durdurulması ile emir toplama aşamasına alınması durumudur.
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