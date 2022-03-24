Borsada gong Smart Enerji için çaldı

Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreninin ardından hisseleri “SMRTG” kodu ile işlem görmeye başlayan Smart Güneş Teknolojileri’nin yüzde 24.97’si halka açıldı.

Toplam büyüklüğü 534.713.621 TL'yi bulan halka arz işlemi, QNB Finansinvest ve TSKB konsorsiyum liderliğinde gerçekleşti.

Smart Güneş Teknolojileri'nin halka arzı nedeniyle Borsa İstanbul’da düzenlenen gong törenine; Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Smart Güneş Teknolojileri CEO'su Halil Demirdağ, QNB Finansinvest Genel Müdür Yardımcısı İpek Hekimoğlu, TSKB Kurumsal Finansman Direktörü Poyraz Koğacıoğlu katıldı.



KORKMAZ ERGUN: BAŞARILI BİR HALKA ARZ



Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun törende yaptığı konuşmada, "Sunduğu mühendislik ve projelendirme hizmetleri ile, hem yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren hem de ihracat yoluyla ülkemize döviz girişi sağlayan bu kıymetli şirketimizi bugün aramızda görmekten çok mutluluk duyuyoruz.

Değişen iklim koşulları ve enerji tedariğinde artan risklerle birlikte, yenilenebilir enerjinin önemi gittikçe artmaya devam ederken, hem çevremizi korumak, hem de ülkemizin enerji bağımsızlığına katkı sağlamak açısından, yenilenebilir enerji şirketlerimizi Borsamızda görmeyi çok değerli buluyorum.

Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri’nin, yaklaşık 535 milyon TL halka arz tutarı ile 102 bin yatırımcıya gerçekleştirilen satışla başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir" dedi.

HALİL DEMİRDAĞ: BÜYÜME HIZIMIZ ARTACAK



Gong töreninde konuşan Smart Güneş Teknolojileri'nin CEO'su Halil Demirdağ ise, şunları söyledi:

"Güneş enerjisi sektöründe hedefimiz dünya markası olmak. Gebze'deki tesislerimizde panel üretiyoruz. Yakında motor da üreteceğiz. İzmir'de hücre yatırımına imza atacağız. Halka açılma bizim için çok önemli. Sağladığımız güçlü kaynak ile birlikte büyüme hızımızı artıracağız"