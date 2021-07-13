Borsada gong VBT Yazılım için çaldı

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, VBT Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Birol Başaran, VBT Yazılım Genel Müdürü Tayfun Yurdagül, VBT Yazılım üst yönetimi, Metro Yatırım ve A1 Capital üst yönetimi ve iş dünyasından temsilcilerin katılımıyla düzenlenen halka arz gong törenin ardından VBT Yazılım hisseleri, Borsa İstanbul Ana Pazar’da VBTYZ koduyla işlem görmeye başladı. VBT Yazılım’ın 8 milyon TL nominal değerli payları Metro Yatırım ve A1 Capital eş liderliğinde halka arz edilmişti.

"HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN GELİRİN, NEREDE VE NASIL KULLANILDIĞI ÖNEMLİ"



Halka arz töreninde konuşan Borsa İstanbul A. Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, "VBT Yazılım, 100 milyon TL halka tutarı ile ve 49 bin yatırımcıya gerçekleştirdiği satış ile başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir. Halka arz gelirinin önemli bir kısmının, Ar- Ge faaliyetlerinin geliştirilmesinde ve büyüme stratejisinde kullanılacak olması, bu başarılı halka arzın önemini bir kat daha arttırmaktadır. Bildiğiniz üzere halka arzlar, finansman temini açısından çok önemli bir kaynaktır. Ancak bundan daha önemli bir husus vardır ki, o da bir finansman kaynağı olan halka arzdan elde edilen gelirin, nerede ve nasıl kullanıldığıdır. Bu açıdan da VBT Yazılım güzel bir örnektir" dedi.



"TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNE GÜÇ VERMEK İSTİYORUZ"



Teknoloji sektörünü Borsa İstanbul’da iyi temsil etmeyi hedeflediklerini belirten VBT Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Birol Başaran, böylece sermaye piyasalarına gelecek yeni teknoloji şirketlerine alan açmayı, güç vermeyi istediklerini vurguladı. Başaran, bilişim ve yazılım sektörünün gelecek dönemde gerçekleştireceği ihracatla Türkiye'ye döviz kazandıran ana sektörlerden biri olacağının da altını çizdi.

