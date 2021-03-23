Borsada ikinci günde de devre kesici

Borsa İstanbul, haftanın ilk işlem günü yüzde 10'a yakın kayıp yaşarken, haftanın ikinci işlem gününe de düşüşle başladı.

Anadolu Ajansı 23.03.2021 - 10:09

Borsada ikinci günde de devre kesici

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BIST 100 endeksi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanlık koltuğunda yaşanan değişimin ardından ikinci işlem gününe de düşüşle girdi.

BIST 100 endeksi güne yüzde 5,4 düşüşle 1.304 puandan başladı ve yine devre kesici uygulaması gerçekleşti.

Vadeli işlemlerde de açılıştan sonra yüzde 5'i aşan kayıplar yaşandı.

TCMB'de yaşanan başkan değişikliği kararını takip eden ilk işlem gününde BIST 100 endeksinde iki kez işlemlere ara verilmiş ve endeks günü yüzde 10'a yakın kayıpla tamamlamıştı.

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AÇILIŞ ÖNCESİ YENİ HAMLE GELMİŞTİ

Borsa İstanbul, sert hareketlerin yaşandığı hisse senetleri piyasasında bugün için geçerli olacak yeni bir adım attı. Buna göre; BIST-50 endeksinde yer alan paylarda bugün, açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı (up-tick rule) uygulanacak.

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