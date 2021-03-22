Borsada ikinci devre kesici

BIST 100 endeksi yeni haftaya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanlığında yaşanan değişimin dolar/TL kurunda yaşanan dalgalanmanın etkisiyle sert düşüşle başladı. Açılışın ardından endekse bağlı devre kesici sistemi devreye girdi.

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 22.03.2021 - 11:35

Borsada ikinci devre kesici

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Borsa, yeni haftaya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanlığında yaşanan değişiklik kararının ardından sert düşüşle girdi.

BIST 100 endeksi güne yüzde 6,65 düşüşle 1.427 puandan başladı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 8'i aşan düşüş kaydetti.

Düşüşün yüzde 5'i aşmasıyla işlemler geçici olarak durduruldu.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, VİOP'ta işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde işlemler geçici olarak durdurulmuştur" ifadeleri kullanıldı.

Endekste işlemlere aranın ardından tekrar başlandı. Fakat düşüşün yüzde 7 olmasıyla ikinci devre kesici sistemi devreye girdi. Borsadan yapılan açıklamada, "Saat 10:38:20 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Pay Piyasası'nda tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 10:58:20'de tek fiyat emir toplama yapılacak ve 11:08:20'dan itibaren seans kaldığı yerden devam edecektir" denildi.

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