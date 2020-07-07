Borsada kredili işlemlerin maliyeti arttı

Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı 1.5 milyonu aşarken, Takasbank'tan kredili işlemlere yönelik faiz hamlesi geldi.

Kurumun, talep eden Borsa İstanbul Pay Piyasası üyelerine kullandırılan kredi faiz oranını yüzde 8.25'ten yüzde 12'ye çıkardığı öğrenildi.



Öte yandan Merkezi Karşı Taraf faizinin ise yüzde 11'den yüzde 16'ya çıktığını kaydedildi. Faiz oranında yapılan yaklaşık 4 puanlık artış sektörde dikkat çekerken, Bloomberg HT'nin haberine göre, üst düzey sektör temsilcileri, Takasbank'ın borsaya gelen yeni yatırımcıları koruma amacıyla bu adımı attığını yorumunda bulundular.

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