Borsa'da şampiyonluk yarışı: Beşiktaş, Fenerbahçe çakıldı Galatasaray tavan

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,24 azalışla 1.441,41 puandan başladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,33 ve holding endeksi yüzde 0,30 azalış kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,22 ile inşaat, en çok gerileyen yüzde 3,56 ile spor oldu.



Spor tarihine geçecek şampiyonluk yarışı borsada hisselere de yansıdı.



Son maçını kaybeden Beşiktaş ve Fenerbahçe hisseleri sert düşerken farklı galibiyet alan Galatasaray hisselerinde yükseliş yaşandı.

Bayram nedeniyle öğleden sonra kapalı olacak endekste Fenerbahçe hisseleri yüzde 9.42 kayıpla 23.66 liradan; Beşiktaş hisseleri yüzde 9.29 kayıpla 9.18 puandan işlem görüyor.

Galatasaray hisseleri ise yüzde 9.01 artarak 3.51 liraya yükseldi.

Süper Lig'in 41. haftasında lider Beşiktaş, Karagümrük'e; Fenerbahçe ise Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu. Galatasaray ise deplasmanda Denizlispor'u 4-1 mağlup etmişti.