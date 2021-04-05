Borsada yatırımcı sayısı martta yine rekor kırdı

Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre, mart ayında borsada yerli yatırımcı sayısı 2,2 milyonu aşarak yeni rekor seviyeye yükseldi. Böylelikle bir önceki aya göre yatırımcı sayısında yüzde 5 artış kaydedildi.

Yılbaşından bu yana yerli yatırımcılar arasına 259 bin 916 kişinin katıldığı görüldü. 2020 boyunca borsada yerli yatırımcı sayısı hızla yükselirken 2021'in ocak ayında 2 milyon eşiğini aşmıştı.

Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre, yatırımcıların yüzde 54,4'ünün hesabı 10 bin liranın altında. Hesabı 1 milyon ve üzerinde olan yatırımcıların ağırlığı ise yüzde 1,3 seviyesinde yer alıyor.