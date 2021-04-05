Borsada yatırımcı sayısı martta yine rekor kırdı

Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre, mart ayında borsada yerli yatırımcı sayısı 2,2 milyonu aşarak yeni rekor seviyeye yükseldi.

NTV Haber 05.04.2021 - 11:22

Borsada yatırımcı sayısı martta yine rekor kırdı

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Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre, mart ayında borsada yerli yatırımcı sayısı 2,2 milyonu aşarak yeni rekor seviyeye yükseldi. Böylelikle bir önceki aya göre yatırımcı sayısında yüzde 5 artış kaydedildi.

Yılbaşından bu yana yerli yatırımcılar arasına 259 bin 916 kişinin katıldığı görüldü. 2020 boyunca borsada yerli yatırımcı sayısı hızla yükselirken 2021'in ocak ayında 2 milyon eşiğini aşmıştı.

Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre, yatırımcıların yüzde 54,4'ünün hesabı 10 bin liranın altında. Hesabı 1 milyon ve üzerinde olan yatırımcıların ağırlığı ise yüzde 1,3 seviyesinde yer alıyor.

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