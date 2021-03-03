Borsada yatırımcı sayısı şubatta geriledi

2020'de sermaye piyasalarının ana gündemlerinden biri olan borsadaki yatırımcı sayısındaki artış uzun bir aradan sonra ilk kez düşüş gösterdi.



Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre şubat ayında yerli yatırımcı sayısı bir önceki aya göre yüzde 1,4 düşüş kaydetti ve 2 milyon 126 bin 716 olarak kaydedildi.



Rakamlara göre BIST 100 ve BIST 30 endekslerinde yatırım yapan yatırımcı sayısında ise artış ivmesi devam etti.



YABANCI YATIRIMCI SAYISINDA ARTIŞ SÜRDÜ



MKK'nın açıkladığı şubat ayı verilerine göre bakiyeli yabancı yatırımcı hesap sayısında ise artış ivmesinin sınırlı da olsa devam ettiği görüldü.



Buna göre yabancı yatırımcı hesap sayısı 108 artarak 12 bin 430 seviyesine ulaştı. Aylık bazda artış yüzde 0,9, Aralık 2020'ye göre artış yüzde 3,9 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde yabancı yatırımcıların portföy büyüklüğü ise yüzde 4,4'lük düşüşle 340,5 milyar TL olarak gerçekleşti.

