Borsada yine çifte devre kesici

Kurda yaşanan dalgalanma borsada da fiyatlamalara yansıdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 2,30 artışla 2.103 puandan başladıktan sonra gelen satışlarla eksiye dönen ve derinleşen kayıplar öğle saatlerinden sonra da devam etti.

Günün ilk yarısındaki devre kesicinin ardından devre kesici ikinci kez çalıştı.



BİST 100 2 GÜNDE YÜZDE 20'DEN FAZLA ERİDİ



Yüzde 5'lik kayıp sonrası saat 11:56'da endeks bazında devre kesici uygulandı. İşlemler 12:26'da yeniden başladı. Ancak devre kesici sonrası dalgalı bir seyir görünse de satış ağırlıklı seyir gözlendi. Saat 14:25 sularında ise ikinci devre kesici devreye girdi. Devre kesici dönüşünden sonra da satış emirleri devam etti ve BIST 100'de kayıplar yüzde 8,5 seviyesinde.

Geçen cuma günü 2.400 puanı aşarak rekor kıran BIST 100, sadece 2 işlem gününde 1.900 puanın altına kadar çekildi. Böylece iki günlük kayıp yüzde 20'yi aşmış oldu.

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"YUKARI ADIM KURALI" BUGÜN DE GEÇERLİ



Borsa İstanbul AŞ, BIST-50 endeksinde yer alan paylarda, dün uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugün de devam edeceğini duyurdu.

Buna göre, açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecek.



Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecek.

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