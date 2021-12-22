Borsada yine devre kesici uygulandı

Borsada ard arda devre kesici uygulanan işlem günü dörde yükseldi.



BIST 100 endeksi güne yüzde 3,14 düşüşle 1.832 puandan başladı.



Endekste açılış bölümünde düşüşlere sanayi hisseleri öncülük etti. Açılışta sanayi endeksi yüzde 3,4; bankacılık endeksi yüzde 1,1 geriledi.



Seans içinde dalgalanan endekste günlük kaybın yüzde 5'e ulaşmasıyla 14:39 itibariyle endeks bazlı devre kesici uygulandı.



BORSADA "YUKARI ADIM KURALI" BUGÜN DE GEÇERLİ



Borsa İstanbul AŞ, BIST-50 endeksinde yer alan paylarda, dün uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugün de devam edeceğini duyurdu.



Buna göre, açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecek.



Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecek.



VİDEO: HESABINI TL'YE ÇEVİRENE DESTEK

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun