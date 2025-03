Borsanın önündeki 5 bariyer

1- Dipten çıkış



BİST100 endeksi iç siyasetteki hareketliliğin ve yurt dışında yaşanan gelişmelerin etkisiyle 28 Şubat'ta 9.422 puana kadar düştü. Kasım ayından bu yana en düşük seviyesini gördü. Bu hafta bu noktadan tepki alımları da geldi.



2- Enflasyon hala soru işareti



Enflasyon Şubat ayında yüzde 2,27 ile beklentilerin altında geldi. Beklenti ise yüzde 3 seviyesindeydi. Düşüşe en yüksek katkıyı sağlık katılım paylarının düşürülmesi ve giyim-ayakkabı ürünlerindeki fiyat düşüşü yaptı. Sağlık katılım paylarının düşürülmesi tek seferlik bir etkiydi. Giyim-ayakkabıda ise yeni sezon başlıyor. Dolayısıyla önümüzdeki aylarda enflasyonun Şubat ayında olduğu gibi sürpriz yapması çok zor.



3- Merkez Bankası "ihtiyatlı"



Bu yıl başında, ekonomistler Merkez Bankası'nın her toplantıda faiz indireceği konusunda hemfikirdi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın "Oto pilotta değiliz, gerektiğinde hamle yaparız" demesi bunun gerçekleşmeyebileceği endişesi doğurmuştu. Borsa bundan olumsuz etkilenmişt. Şimdi yeniden her toplantıda faiz indirimi yapılacağı görüşüne dönülmüş durumda. Ancak bu yeni bir düşünce değil ve Merkez Bankası'nın sıkı para politikasını sürdürmeyeceği anlamı taşımıyor.



4- Mevduat faizleri yüksek



Merkez Bankası'nın sıkı parasal duruşa devam edecek olması mevduat faizlerine ilginin de süreceği anlamına geliyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verileri de vadeli mevduata ilginin arttığını ortaya koyuyor. 13 Aralık haftasında 6 trilyon 62 milyar lira olan vadeli mevduat hacmi, 28 Şubat haftasında 6 trilyon 307 milyar liraya ulaştı. Hacim 2 ayda yüzde 4 arttı.



5- Trump dünyayı sarsıyor



Donald Trump'ın ABD başkanlığı koltuğuna oturmasının üzerinden 1,5 ay geçti. Bu süreçte her yaptığı açıklaması piyasalarda dalgalanma yarattı. Özellikle ithalat vergileri konusunda yaptığı açıklamalar borsalarda satış baskısını artırıyor. Bu belirsizlik ortamının da etkisiyle yabancı yatırımcının Türkiye'ye olan ilgisi zayıf kalmaya devam ediyor.