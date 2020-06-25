Borsanın gözdesi teknoloji hisseleri

Borsa İstanbul’da işlem gören BIST Teknoloji Endeksi, yılbaşından bu yana yüzde 48.84 oranında prim yaptı.



Milliyet gazetesinden Zeynep Aktaş'ın haberine göre, Teknoloji hisseleri 2018 yılındaki kur şokundan bu yana yatırımcıya hep kazandırdı. 2016 yılında yüzde 28, 2017 yılında yüzde 93, 2019’da yüzde 7 ve şimdi de yüzde 48 oranında getiri sağladığı görülüyor. Küresel bazda bakıldığında yurtdışında da teknoloji hisselerine yoğun ilgi var. Dünya borsaları içerisinde Nasdaq 100 Endeksi, 10.222 ile yeni bir rekor seviyeye tırmandı. Nasdaq 100 Endeksi yılbaşından bu yana yüzde 12.9 yükseldi. ABD’de yıllık enflasyon oranının yüzde 0.2 olduğu göz önüne alındığında gerçekleşen çıkışın da oldukça önemli olduğu gözlenecektir.

Görünen o ki teknoloji hisselerine ilginin devam edeceği anlaşılıyor. ABD borsalarında da yıl sonuna kadar yükselişin devam etmesi beklenmeli. Küresel bazda böylesine bir ortam varken yurt içerisinde de hisse senetlerine olumlu yönde yansıması şaşırtmamalı.



DOLAR VE FAİZLER...



Dolar/TL kuru sıkışmaya devam ediyor. Kurun bu seviyesi alıcı ve satıcılardaki kararsızlığı gösteriyor. İşlem alanının daralması da etkili oluyor. 6.85’in üzerinde 6.98 ve 7.05 hedefleri korunurken 6.80’in aşağı kırılırsa 6.50 gündeme gelecektir.



Perşembe günü Merkez Bankası faizi 25 baz puan indirebilir. Politika faizi yüzde 8.25’te. Yeni bir faiz indirimi, borsadaki yükselişi destekleyecektir.