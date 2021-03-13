BOTAŞ'ın yatırım tutarı onaylandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) 2021 iletim şebekesi yatırımlarının tutarı toplam 1 milyar 151 milyon 67 bin 750 lira olarak onaylandı.



EPDK'nın konuya ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.



Buna göre, BOTAŞ'ın transit doğalgaz iletimi dahil, 2021 Yılı Doğalgaz İletim Şebekesi Yatırım Programı onaylanarak bu yıl için iletim şebekesi yatırımlarının tutarı toplam 1 milyar 151 milyon 67 bin 750 lira olarak belirlendi.



BOTAŞ, yıl içerisinde, proje bazında tahsis edilen yatırım projeleri tavanlarını geçemeyecek ve programda yer almayan herhangi bir proje için harcama yapamayacak. Proje ödenekleri yatırımla ilgili olmayan amaçlar için kullanılamayacak.



Ayrıca şirket tarafından uygulanacak 2021 ulusal iletim şebekesi yatırım programında yapılacak her türlü değişiklik kurul onayına tabi olacak.



EPDK KARARI



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), BOTAŞ ait Silivri Yer Altı Doğalgaz Depolama Tesisi'nin (BOTAŞ Silivri Depolama Tesisi) 2021 yılı gelir tavanı belirlendi.



EPDK'nın konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Bu kapsamda BOTAŞ Silivri Depolama Tesisi'nin 2021 yılı gelir tavanının 828 milyon 468 bin 421 lira olması kararlaştırıldı.



Kararda ayrıca 2021 depolama yılı bedellerine ait üst sınırlar da belirlendi.

